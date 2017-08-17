«Белмедпрепараты» попросили госпрограмму по фармотрасли

Генеральный директор предприятия уверен, что программа по лекарствам будет государству выгоднее, чем по деревообработке.

Крупнейший государственный производитель лекарств РУП «Белмедпрепараты» попросил разработать государственную программу по фармацевтической отрасли, предает корреспондент Sputnik.

Государственный фармхолдинг на базе департамента по фармпромышленности Минздрава будет создан к 1 сентября и объединит крупнейших производителей лекарств в Беларуси. Для развития отрасли необходимы и иные шаги, заявил в четверг гендиректор «Белмедпрепаратов» Павел Коховец.

«Мы должны иметь государственную программу с финансированием, как с деревообработкой, в которую вложили около миллиарда долларов, а потом оказалось, что это вложение неэффективно», – заявил Коховец.

По словам топ-менеджера, для деревообработки не нужно больших усилий – «вырастил деревья, повалил, распилил, продал по три копейки».

В то же время, Коховец привел пример с финансированием фармпромышленности. «В рамках подписанного 174-го указа очень незначительную сумму предусмотрели для нас, и то возвратных средств. Мы все деньги получили, прекрасно их вложили и вышли на высокие результаты», – добавил Коховец.

Глава компании уверен, что государственная программа по финансированию отрасли была бы перспективна и помогла бы республике получить большую выгоду.

По словам Коховца, рентабельность работы белорусских фармпредприятий держится на высоком уровне, этот показатель составляет 17%.

sputnik.by