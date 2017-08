Китайское управление по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA) стало членом ICH

Ассамблея Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических препаратов для использования человеком (ICH — International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) одобрила Китайское управление по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA) в качестве нового члена регулирующего органа и в качестве нового наблюдателя в PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme — Система сотрудничества по фармацевтическим инспекциям). Таким образом, в ICH в настоящее время стало 14 членов и 23 наблюдателя.

ICH была создана в 1990 году регулирующими агентствами и отраслевыми ассоциациями из Соединенных Штатов, Европы и Японии для содействия международному сотрудничеству в области стандартизации и улучшения практики разработки и регистрации лекарств во всем мире. Миссия ICH заключается в содействии улучшения доступа пациентов к безопасным, эффективным и высококачественным фармацевтическим препаратам и обеспечении эффективной разработки и регистрации фармацевтических препаратов.

Источники: http://www.ich.org, http://eng.sfda.gov.cn

