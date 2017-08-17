Импорт ЛП в Россию из Турции удвоился в денежном выражении

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам июля 2017.

За период с января по июль 2017 в нашу страну было ввезено импортных ЛП на общую сумму 329,6 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС). Большая часть этой суммы (281,2 млрд руб.) приходится на готовые ЛП, при этом рублёвая динамика импорта ГЛП к аналогичному периоду прошлого года составила 8,1%. Поставки in-bulk (48,4 млрд руб.) за год сократились на 24,2%. Совокупная динамика поставок импортных ЛП в нашу страну составила всего 1,8%.

При этом собственно поставки ЛП в июле 2017 г. находились в общей канве обычных сезонных явлений, импорт и готовых форм и нерасфасованной продукции при сравнении с июнем 2017 г. в денежном выражении уходит в минус соответственно -3,8% и -20,6%.

Натуральный объём поставок готовых ЛП за январь-июль 2017 г. при расчётах в упаковках растёт, причём динамика к аналогичному периоду 2016 г. достигла 6,8%, всего было импортировано порядка 1,1 млрд упаковок. Но, фактически за счёт увеличения дробности поставляемых упаковок натуральный объём импорта готовых ЛП, если проводить расчёты в минимальных единицах дозирования (МЕД), за год сократился на 4,1% — всего за период было ввезено 20,1 млрд МЕД. Натуральные объёмы поставок in-bulk (естественно при расчётах в МЕД) с начала года напротив выросли на 5,5%, всего за 7 месяцев было поставлено 2,4 млрд МЕД нерасфасованной продукции. Но в общей динамике поставок иностранных ЛП в нашу страну за период они мало что меняют, в среднем в натуральном выражении импорт ЛП сокращается на 3,1%.

Основной объём импортных ЛП, ввезённых в нашу страну за январь-июль 2017 г. (суммарно по готовым формам и in-bulk), был произведён в Германии (22% от денежного объёма поставок). Всего поставки осуществлялись из 68 стран, при этом из 30 лидирующих направлений наилучшую динамику за период показали турецкие производители, импорт ЛП из этой страны фактически удвоился и сейчас на него приходится 0,6% общего объёма поставок. Худший результат показали Голландия и Швейцария, соответственно -22% и -21%.

gmpnews