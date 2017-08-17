ФРИИ инвестирует в сервис по выявлению потенциала кандидатов в препараты

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Семантик Хаб — сервис на основе искусственного интеллекта по выявлению потенциала кандидатов в препараты. К сделке присоединились предприниматели Валентин Дороничев и Владимир Преображенский, совокупный объем инвестиций составил 24 млн рублей. «Робот» Семантик Хаб собирает и анализирует информацию из специализированных баз данных и интернета, автоматизируя процесс Scientific Due Diligence для новых кандидатов в препараты (инновационных молекул, комбинаций и пр.).

Софт стартапа собирает до миллиона документов по нужной теме (научные статьи, описания клинических исследований, патенты, пресс-релизы и пр.), проводит их глубокий семантический анализ, сопоставляет результаты из разных источников и формирует отчет для фармкомпании, где отражена максимально объективная оценка потенциала «кандидатов в препараты» с учетом всех факторов риска и конкурентных преимуществ.

«Пилотные проекты с лидерами фармацевтической отрасли позволили нам «обучить» софт в соответствии с критериями принятия решения, которые используют клиенты», — отмечает генеральный директор Семантик Хаб Ирина Ефименко.

Полученные инвестиции компания планирует вложить в маркетинг и продажи на российском и зарубежных рынках. Другим важным направлением станет развитие собственного R&D – с тем, чтобы итоговую версию сервиса можно было адаптировать под требования заказчиков с минимальными временными и денежными затратами.

«Фармацевтический вестник»