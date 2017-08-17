Адуканумаб против болезни Альцгеймера: блокбастер на 12 миллиардов долларов

Финансисты Goldman Sachs добавили «Байоджен» (Biogen) к списку компаний Americas Conviction List, чьи акции рекомендованы к «уверенному приобретению», делая упор на ее внушительный конвейер экспериментальных препаратов против болезни Альцгеймера. Специалисты подчеркнули особый статус адуканумаба (aducanumab): это моноклональное антитело, таргетированное на агрегированные формы бета-амилоида, может, есть мнение, стать одним из первых лекарств, которому будет под силу успешно предотвращать и замедлять развитие заболевания.

Прогнозируется, что пиковые продажи адуканумаба, находящегося в клинических испытаниях фазы III, по итогам достигнут 12 млрд долларов в год.

Болезнь Альцгеймера испытывает невероятно сильную нужду в новых медикаментах. Однако специфика этой нейродегенеративной патологии такова, что не более 1% разрабатываемых молекул, проверенных в клинических исследованиях, демонстрируют должную эффективность. И всё же «Байоджен» уверена в будущем адуканумаба, который делает ставку на свою способность связываться не только с растворимыми олигомерами бета-амилоида, но и с большим количеством нерастворимых бета-амилоидных фибрилл, нежели другие антитела со сходным механизмом действия. В целом же отрасли пока не удалось доказать состоятельность амилоидной гипотезы.

Клинические испытания PRIME фазы Ib среди 196 человек засвидетельствовали, что адуканумаб, изученный среди пациентов с продромальной или умеренной формой болезни Альцгеймера, замедляет ухудшение когнитивного и функционального состояния, если оценивать по клинической шкале деменции (CDR) в сравнении с плацебо. Промежуточные результаты клинических исследований ENGAGE и EMERGE в фазах III, охватывающих 2,7 тыс. участников, появятся в конце 2019 года — начале 2020-го.