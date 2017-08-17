Фармацевтическим холдингом будет управлять отдельная компания

Отдельная управляющая компания будет создана для руководства предприятиями, входящими в холдинг по производству фармпродукции, сообщил журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин.

«Это будет отдельная структура, которая занимается управлением деятельностью всех предприятий (входящих в холдинг)», — сказал Виктор Шеин.

На первом этапе в структуру войдут 20 человек — работники Департамента фармпромышленности. Впоследствии предполагается небольшое увеличение численности в связи с ростом количества входящих в холдинг субъектов, расширением направлений деятельности.

Что касается дислокации управляющей компании, Виктор Шеин отметил: «Полагаем, это будут площади Мясникова, 39. Если нет — есть и иные здания, пригодные для нашего развертывания». Он добавил, что по возможности не стоит дистанцироваться на расстояние от Министерства здравоохранения, поскольку многие вопросы решились и будут решаться во взаимодействии со структурными подразделениями министерства. По словам замдиректора Департамента, будут найдены эффективные механизмы по минимизации расходов на содержание управляющей компании.

Холдинг по производству фармацевтической продукции создается в соответствии с указом №258. Он объединит не только государственных производителей, но и субъекты частной формы собственности, иных министерств и ведомств на функциональной основе, представителей из числа оптово-розничной торговли. Как пояснил Виктор Шеин, холдинг будет консолидировать все входящие в его структуру субъекты вне зависимости от формы собственности. Департамент фармацевтической промышленности не обеспечивал это, поскольку он, являясь подразделением Минздрава, не мог привлечь для совместной деятельности в свою структуру производителей иной формы собственности. Поэтому и было принято решение перейти к холдинговой системе управления.

Акции шести предприятий, входящих в структуру Департамента, будут переданы в управление холдинговой компании. Что касается иных субъектов, будут заключаться договоры об оказании управленческих услуг. Тем самым холдинг сможет представлять интересы и частных фармпредприятий как в органах власти, так за пределами страны.

«Мы нашли взаимопонимание со всеми заинтересованными субъектами, которые хотят войти в нашу структуру. Многие из них останутся в своей ведомственной системе, они не потеряют своего статуса как субъекта частной формы собственности», — добавил Виктор Шеин. На данный момент уже шесть производителей иной формы собственности и три крупных частных дистрибьютора хотят войти в холдинг. По словам замдиректора Департамента, будут найдены точки соприкосновения, которые позволят более экономически эффективно развиваться белорусской фармпромышленности.

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