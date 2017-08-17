В год своего 25-летия ГУП ВО «Волгофарм» откроет 25 аптек

17 августа крупнейшее фармацевтическое предприятие Волгоградской области отмечает свой очередной день рождения. Оно было образовано в 1992 году путем реорганизации оптово–производственного объединения «Фармация» и является правопреемником Волгоградского областного аптечного управления, ведущего начало с 1922 года (так что старожилы считают, что их предприятие в этом году отмечает куда более солидную дату – 95-летие).

Примечательно, то в год своего 25-летия сеть намерена прирасти еще 25 точками продаж. В первую очередь в сельских территориях, где еще нет государственных аптек. Также дорожной картой предусмотрена организация передвижного аптечного пункта, чтобы приблизить лекарственную помощь к жителям самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. А в каждом районе Волгограда планируется организовать круглосуточную аптеку (сегодня в режиме нон-стоп уже работают 3 торговые точки).

– Мы ведем работу по изменению механизма ценообразования и снижению закупочных цен, – говорит директор ГУП «Волгофарм» Виктор Шейко. — Первые результаты должны быть видны уже этой осенью.

На повестке дня модернизация Центра контроля качества лекарственных средств ГУП ВО, нацеленная на расширение перечня оказываемых услуг, в том числе за счет непрофильных: анализ питьевой воды и пшеницы.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»