РОСНАНО вложила деньги в R&D антибиотика против стафилококка

Компания «Виридиас» получила от РОСНАНО финансовую поддержку для создания российского антибиотика против резистентного золотистого стафилококка. Об этом рассказал «ФВ» генеральный директор «Виридиас» Денис Кузьмин.
Разработка антибиотика находится на ранней стадии, и только в 2018 году планируются завершить доклинические испытания.
«Сейчас проходим стадию hittoleed и доклинику инвитро. Выход на клинические испытания потребует привлечения крупного зарубежного инвестора, – говорит Денис Кузьмин. – Пока нашей разработке один год, но в РОСНАНО увидели потенциал и поддержали. Тем более что в России уже несколько десятилетий не создавали антибиотиков».
Руководитель проекта не смог озвучить размер инвестиции, сославшись на договоренность с РОСНАНО . По оценкам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, объем вливаний РОСНАНО в R&D доклинического и клинического исследований может составить 40-80 млн руб. То есть в районе одного миллиона долларов.
Проект «Виридиас» не первый у Дениса Кузьмина. Ранее он запустил R&D проект «Соликсант», ставшего резидентом биомедицинского кластера Фонда «Сколково». В 2016 году его компания получила грант от фонда в 5 млн руб. на разработку кормовой биомассы для креветок из микроводоросли. Компании удалось обнаружить в российских водоемах микроводоросль, содержащую мощные антиоксиданты. Водоросль является самой эффективной из известных продуцентов фукоксантина.
В ближайшее время «Виридиас» планирует получить еще 30 млн руб. от Фонда «Сколково», благодаря победе в конкурсе StartupVillage в номинации «Биомедицинские технологии» со своим проектом «Разработка нового антибиотика против MRSA и других резистентных бактерий».
Компания позиционирует себя, как R&D-центр, специализирующийся на изучении и анализе микроорганизмов-продуцентов биологически активных молекул с последующим созданием опытно-промышленного производства лекарственных средств.
Денис Кунгуров
«Фармацевтический вестник»