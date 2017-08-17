ФАС предлагает переписать правило «Третий лишний»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 № 102». В случае принятия постановления, иностранные производители медизделий смогут участвовать в госзакупках медизделий по правилу «Третий лишний», а производители с высокой степенью локализации производства в России получат преференции на аукционах.

Правило «Третий лишний» (Постановление Правительства РФ № 102 от 5 февраля 2015 года) призвано поддержать отечественных производителей целого списка медицинских изделий во время госзакупок – если на конкурс подают заявки два или более отечественных производителя, иностранная продукция с торгов автоматически снимается. Весной этого года эту систему раскритиковал глава ФАС Игорь Артемьев. «Уже были случаи, когда российский бюджет потерял значительные средства из-за этого правила, когда иностранная компания готова была предложить цену на миллиард рублей меньше, чем российские, тем не менее иностранной компании даже возможности такой не дали. Таким образом, примерно на миллиард рублей можно было больше купить лекарств за счет бюджета и большее количество пациентов могло бы получить необходимое им лекарство». В качестве альтернативы он предложил разработать и ввести иной механизм.

Это предложение нашло свое воплощение в проекте постановления правительства, разработанного ФАС после тематического совещания у заместителя руководителя аппарата Правительства Нелли Найговзиной. Согласно документу (есть в распоряжении Vademecum), иностранные производители все-таки смогут получить доступ на торги по отбору поставщиков медицинских изделий из 102-го постановления. Но для этого им придется предложить цену, которая будет на 25% ниже, чем начальная (максимальная) цена контракта. «Предлагаемая мера позволит сохранить достигнутую в ходе проведения торгов экономию и повысит мотивацию участников закупки конкурировать между собой», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Преференции также коснутся отечественных производителей и предприятий, которые локализовали производство в России. Если победителем конкурса на закупку медизделий, входящих в перечень 102-го постановления, становится компания, предлагающая товар с высокой степенью локализации, она получает премию в виде 15% сверх цены контракта. При этом цена контракта с учетом премии не должна превышать начальную цену конкурса на закупку.

Кроме того, в документе прописаны критерии, по которым можно определить степень локализации производства. Товар считается произведенным с высокой степенью локализации, если доля иностранных товаров при его производстве не превышает 25%. Высокая степень локализации подтверждается заключением Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Порядок выдачи заключения утвержден в постановлении правительства РФ от 10 мая 2017 года № 550.

В настоящее время ФАС направила документ на межведомственное согласование. В Правительстве РФ и в ФАС на момент написания новости не смогли ответить на запрос Vademecum.

Однако и отечественным производителям правило «Третий лишний» пока не особенно помогло. По данным MDpro, доля отечественной продукции, поставляемой в государственные и частные медцентры, с момента принятия 102‑го постановления выросла на размер статистической погрешности: с 14,2% в 2015 году до 15,4% в 2016‑м. В «Росмедпроме» дают более утешительные оценки позиций локальных производителей – 20% рынка. Правительство ожидает других цифр: согласно стратегии и госпрограмме «Фарма‑2020», через два с половиной года доля отечественных медизделий на рынке должна вырасти как минимум до 40%. На торгах, как отмечают участники рынка, госзаказчики все равно отдают предпочтение иностранной продукции, даже в тех сегментах, где объемы российского производства достаточны для удовлетворения потребностей рынка.

Летом 2017 года ассоциация «Росмедпром» представила новые меры поддержки отечественных производителей и локализации иностранных компаний. В ассоциации предлагают ежегодно составлять перечень производителей и поставщиков медизделий, которым будут гарантированы заказы государственных клиник уже из другого перечня, который, предполагают авторы протекционистской концепции, будут формировать ФФОМС и ФСС. Общий объем гарантированных поставок, считают в «Росмедпроме», не должен более чем на 25% превышать выручку поставщика от реализации таких медизделий за предыдущий год.

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