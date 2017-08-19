Крупнейшие сделки по слияниям/поглощениям за последние десять лет

За последнюю декаду эксперты разобрали и обсудили огромное количество сделок или слухов о сделках по слияниям/поглощениям (M&A) в мировом биофармацевтическом секторе. Это были как небольшие и средние сделки, так и мегасделки. Аналитики FiercePharma пришли к выводу, что новости о сделках по M&A вызывают у читателей почти такой же интерес, как различные рейтинги.

О каких только сделках не сообщалось. Одни абсолютно нереальные, которые можно обсуждать только в офисе между собой. Другие казались слишком крупными вплоть до момента их заключения. В процессе некоторых сделок потенциальные покупатели ввязывались в ценовые войны, бывали и случаи враждебного поглощения. Случалось и так, что сделки плавно перетекали от заключения к завершению. Некоторые сделки оправдали ожидания, некоторые – не очень.

Оглядываясь на сделки по M&A в биофарме за последние 10 лет и на то, как их преподносят, можно быть уверенными в двух фактах. Во-первых, слухи о слияниях/поглощениях очень живучи, и, во-вторых, сделки действительно меняют панораму отрасли, но не в таком масштабе, как этого можно было ожидать.

Например, в августе 2007 г. пошли слухи, что компания Pfizer нацелилась на Sanofi (тогда еще Sanofi-Aventis). Не случилось. Тогда же подскочили акции Bayer на фоне якобы заинтересованности в ее приобретении со стороны Novartis. Тоже не прошло.

Но в середине августа того же года прошел слушок, будто бы Pfizer хочет купить Wyeth, и вопрос будет заключаться только в цене. И вот менее чем через два года свершилось — Pfizer добилась своего за 65 млрд долл.

Теперь перенесемся в настоящее. Вокруг Pfizer идут разговоры о том, что компании нужна мегасделка. В 2014 г. она сделала первую попытку, предложив около 100 млрд долл. за AstraZeneca, которая отстояла свою независимость. Тогда Pfizer пошла на приобретение Allergan. Однако в 2015 г. американский Минфин похоронил эту сделку, приняв дополнения к налоговому законодательству, направленные против т.н. инверсионных сделок. Некоторые аналитики надеются, что будет и третья попытка, а в сферу интересов Pfizer попадет Bristol-Myers Squibb или снова AstraZeneca.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»