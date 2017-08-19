ФНС ответила на вопросы производителей по проекту ИС «Маркировка» на вебинаре «Катрен»

Вебинар состоял из двух частей. Сначала свой доклад, посвященный способам нанесения идентификационных знаков на упаковку, представил д.э.н., руководитель Проектного офиса Управления федеральных проектов и советник Генерального директора «ЦентрИнформ» Дмитрий Скорчеллетти. В своей лекции он озвучил:
- Требования к оборудованию, используемому для нанесения и считывания кодов,
- Рекомендуемые требования по использованию точечных символов;
- Рекомендуемые требования к качеству нанесения КИЗ;
- Рекомендуемые требования к оборудованию для считывания нанесенных кодов;
- Требования и эффекты прямой печати и печати на этикетках;
- Методы контроля и подтверждения подлинности товара с этикетками контроля вскрытия;
- Вопросы сериализации и агрегирования.
Затем на вопросы слушателей по работе в ИС «Маркировка» ответили начальник отдела Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Владимир Мальцев и специалист управления федеральных проектов «Центр Информ» Дмитрий Баглей.
В вебинаре приняли участие около 400 представителей аптек, фармацевтических дистрибьюторов и производителей лекарственных средств.
Запись вебинара опубликована в онлайн-журнале «Катрен-Стиль».
Эксперимент по маркировке ЛС специальными идентификационными знаками стартовал в феврале 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. В дальнейшем с системой маркировки ЛС будет работать весь фармацевтический рынок.
Ежемесячно онлайн-журнал «Катрен-Стиль» совместно с Росздравнадзором, ФНС и оператором системы компанией «ЦентрИнформ» проводит вебинары, посвященные теме маркировки.
Проведенные в рамках проекта вебинары:
- Маркировка лекарственных средств: цели, перспективы, методы реализации;
- Маркировка лекарств: как это будет на практике? Основные требования;
- Маркировка лекарств: пошаговые инструкции;
- Валидация оборудования, используемого в проекте по маркировке ЛС: как это делается?
- Оператор эксперимента «Маркировка» рассказал о важных моментах при установке и настройке маркировочного оборудования на производстве;
- Росздравнадзор разъяснил, как прослеживается движение лекарств с помощью маркировки;
- Внедрение ИС «Маркировка» на производстве
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