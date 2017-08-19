ФАС: материалы о сговоре «ФАРМ СКД» и «НОВОФАРМ» переданы в МВД для возбуждения уголовного дела

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил требования ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» о признании недействительным решения ФАС о наличии между компаниями картельного сговора, который привел к поддержанию цен на торгах (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Как писал ранее «ФВ», нарушения выявлены в 5 регионах РФ при проведении более чем 400 аукционов общей суммой свыше 400 млн рублей.

Аукционы завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы. Дело было возбуждено по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки».

ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ», не согласились с решением и предписаниями антимонопольного органа и обжаловали их в судебном порядке. Однако, как сообщили в пресс-службе антимонопольного органиа, Арбитражный суд г. Москвы отказал заявителям, поддержав позицию ФАС.

«Суд исследовал все материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства и поддержал позицию ФАС России. Дела о картелях наиболее сложны, и положительная судебная практика по ним помогает в борьбе с этим крайне негативным явлением», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По его словам, организации в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, материалы о картеле уже направлены в МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Фармацевтический вестник»