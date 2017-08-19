Испытательная лаборатория «ОЛФАРМ» расширяет площади и область аккредитации

Полным ходом идет масштабная модернизация нового корпуса для испытательной лаборатории «ОЛФАРМ», предоставляющей весь спектр услуг в сфере разработки, испытания и доклинических исследований лекарств, а также проведения контроля качества субстанций и готовых лекарственных форм. Новый корпус площадью порядка 3 000 м2, расположенный на территории бизнес-квартала IQ-Park, планируется открыть к концу 2017 г.

«Расширение площади под лабораторные исследования, а главное для вивария позволит существенно увеличить спектр проводимых нами исследований по изучению безопасности и эффективности лекарственных средств in vivo (мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики, SPF животные) и in vitro», — пояснила заместитель генерального директора независимого испытательного центра «ОЛФАРМ» Жанна Балабанова.

Новый виток развития лаборатории подразумевает не просто расширение площадей, спроектированных и прошедших полное переоснащение по международному стандарту GLP, но и расширение области аккредитации. Как сообщили в компании, в эту область уже в ближайшее время будут включены биологически активные добавки к пище, специализированная пищевая продукция, сырье, вспомогательные вещества и материалы, используемые в производстве пищевой продукции, материалы медицинского назначения, микробиологический мониторинг, вода, дезинфекционные средства, парфюмерно-косметическая продукция.

«Фармацевтический вестник»