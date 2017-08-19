Эксперты прогнозируют рост цен на импортные препараты на 5-20%

Затраты импортеров на закупку лекарств за рубежом за первые пять месяцев 2017-го выросли на 11% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом в натуральном эквиваленте препаратов иностранного производства стало ввозиться лишь на 4% больше. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». Представители фармацевтической отрасли, опрошенные «Известиями», прогнозируют: розница почувствует изменения уже осенью, цены в аптеках могут вырасти на 5–20%.

Больше всего, по данным ФТС, на импорте лекарств в Россию заработали европейские страны: Германия ($801,5 млн), Франция ($371,5 млн), Италия ($254,8 млн) и Великобритания ($232,9 млн). Замыкает пятерку лидеров по выручке Индия ($227 млн). Если сравнивать поставки первых пяти месяцев в 2017 и 2016 годах, ощутимее остальных увеличила заработок на импорте фармацевтической продукции Великобритания — в полтора раза.

По мнению главы фармацевтической организации «Аптечная гильдия» Елены Неволиной, уже к осени цена ряда лекарственных средств может вырасти. В первую очередь повышение затронет так называемые сезонные препараты.

Спрос рождает предложение. Так как затраты на импорт увеличились, однозначно будут подниматься цены на лекарства. Никто не будет работать в убыток. Для того чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом, — заявила руководитель «Аптечной гильдии».

Она отметила, что цены будут подниматься не пропорционально, поскольку на рынке существуют препараты, которые не пользуются спросом и сегодня.

Цены будут подниматься на самые популярные медикаменты. А так как скоро снова ожидается всплеск сезонных заболеваний — например, гриппа, — то цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких заболеваний. В среднем повышение будет варьироваться от 5% до 20%, — прогнозирует Елена Неволина.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) регулируются государством, поэтому в этой категории ценовых колебаний не будет.

Это же подчеркнули и в Росздравнадзоре.

gmpnews