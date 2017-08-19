Объем рынка препаратов для лечения сахарного диабета II типа к 2026 г. удвоится

На мировом рынке препаратов для лечения сахарного диабета II типа представлено большое количество генериков, а в сфере R&D работают над созданием терапевтических аналогов (незначительных модификаций известных молекул — так называемых me-too drugs). Тем не менее аналитическая компания «GlobalData» прогнозирует стремительный рост этого рынка в перспективе на ближайшие 10 лет. По итогам 2016 г., объем продаж препаратов для лечения сахарного диабета II типа на 7 крупнейших рынках — США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Японии — составил 26,8 млрд дол. США. А к 2026 г. этот показатель повысится более чем в 2 раза и достигнет 64 млрд дол., возрастая ежегодно в среднем на 8,4%. В большей степени этому будет способствовать повышение распространенности сахарного диабета II типа, обусловленное увеличением продолжительности жизни и количеством стрессовых ситуаций.

По мнению Хесуса Куарона (Jesus Cuaron), аналитика компании «GlobalData», сегодня существует неудовлетворенный спрос на препараты, способные обеспечить продолжительный гликемический контроль. А значит, это перспективное поле деятельности для разработчиков препаратов.

Ключевые позиции на рынке займут компании, которые недавно выпустили на рынок новые препараты или имеют перс­пективные новинки в портфеле разработок на поздней стадии: «Novo Nordisk», «Astra Zeneca», «Merck», «Eli Lilly», «Takeda», «Johnson & Johnson­», «Sanofi», «Intarcia Therapeutics».

По материалам www.globaldata.com

apteka.ua