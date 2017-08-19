Инвестфонды Bain Capital и Cinven договорились о покупке 63% акций Stada

Инвестиционные фонды Bain Capital и Cinven договорились с акционерами немецкой фармкомпании Stada о покупке как минимум 63% акций компании.

«Фонды предложили акционерам 66,25 евро за одну ценную бумагу. Минимальный порог принятия, при котором оферта признается состоявшейся, был установлен на уровне 63%. Подписанное с инвесторами соглашение предусматривает защиту персонала, производственных площадок и структуры компании в период смены собственников», – говорится в сообщении компании.

Как отметили в Stada, сделка прошла все необходимые согласования с антимонопольными органами. Она должна состояться до проведения общего собрания акционеров, которое намечено на 30 августа 2017 года.

Переговоры с несколькими покупателями совет директоров Stada ведет с февраля 2017 года. Среди претендентов были консорциумы инвесторов, управляемые Cinven Partners и Advent International, оценившие компанию всего в 3,6 млрд евро. Потенциальным покупателем также называли китайскую Shanghai Fosun Pharmaceutical, а предложение от Bain Capital и Cinven было озвучено в апреле. Затем в июле инвестфонды увеличили предложенную цену на 16 млн евро, а общая сумма сделки достигла 5,3 млрд евро.

Stada – немецкая фармацевтическая компания, основанная в 1895 году. Stada специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. Количество сотрудников компании превышает 8 тысяч человек. Stada представлена в 30 странах мира. Производственные мощности STADA находятся в восьми странах: Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Ирландии, Китае, Нидерландах, России, Сербии. Общий штат сотрудников насчитывает 10,5 тысячи человек. Выручка компании в 2015 году составила 2,12 млрд евро.

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