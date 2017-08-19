«Красфарма» получит кредит на сумму 326 млн рублей

Банк «АК Барс» открыл кредитную линию на сумму 326 млн рублей для красноярской фармкомпании «Красфарма», которая на эти средства планирует расширить свое производство. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Кредитные средства, предоставленные «АК БАРС» банком, компания планирует направить на организацию производства новых высокоэффективных инновационных препаратов и расширение линейки выпускаемой продукции за счет комбинированных антибиотиков, препаратов в таблетках и капсулах, а также внедрение новых видов упаковки», – говорится в сообщении компании.

Компания «Красфарма», специализирующаяся на выпуске антибиотиков, была основана в 1959 году как Красноярский завод медицинских препаратов. В 1993 году предприятие было преобразовано в ОАО «Красфарма». В августе 2015 года компания полностью перешла под контроль частных компаний. По 25% предприятия принадлежит ООО «Деловая гильдия» и ООО «Научный исследовательский институт прикладной биологии» (25%), еще 21,92% завода владеет ООО «Технология-К». По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в I квартале 2017 года составила 420,6 млн рублей, а чистая прибыль – 61,5 млн рублей.

Источник: Банк «АК Барс»

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