Facebook назвали самой популярной маркетинговой площадкой для фармрынка

Американская исследовательская компания Cutting Edge Information выяснила, какие социальные сети будут использовать маркетологи глобального фармрынка в ближайшую пару лет. Лидером рейтинга стал Facebook, далее следуют YouTube и LinkedIn.

Социальная сеть Facebook стала самой востребованной площадкой для маркетинговой активности западных фармкомпаний в 2017 году, увеличив на 8% свой индекс популярности по сравнению с предыдущим опросом в 2013 году. По данным FiercePharma, преимущества Facebook – широкий охват и ориентация на работу с фармацевтическим бизнесом.Например, соцсеть работает над улучшением имиджа фармкомпаний: отключает комментарии на их страницах и к рекламе, смягчает некоторые из своих текстовых политик.

В тройку лидеров рейтинга вошли также видеохостинг YouTube и соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn, которых выбрали 64% и 55% респондентов соответственно. За последние несколько лет активность LinkedIn на рынке фармацевтики выросла: этот показатель онлайн-сообщества вырос на 29% по сравнению с предыдущим опросом в 2013 году.

Четвертое место в рейтинге досталось Twitter, за последние пять лет его значимость для фармрынка сократилась на 19%. А вот платформы Pinterest, Vine, Flickr и Reddit и вовсе покинули рейтинг, так как никто из опрошенных компаний не планирует сотрудничать с ними в сфере электронной коммерции. Зато в рейтинге впервые появился Instagram, который получил 18% голосов и занял пятое место.

Особенную ценность для маркетинговых кампаний игроков фармрынка приобрели мобильные приложения. «По разговору с руководителями становится понятно, что рынок мобильных услуг насыщен множеством потребительских приложений – приложениями для фитнеса, для питания и многими другими – в итоге у фармацевта есть не так много возможностей, чтобы сделать новое приложение для пациентов… Фармрынок отходит от разработки ориентированных на пациента мобильных приложений и вместо этого создает приложения для обучения врачей, информирования торговых представителей или для координации клинических испытаний», – пояснила исследователь Cutting Edge Information Натали ДеМаси.

Источник: FiercePharma

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