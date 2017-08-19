Продавцы БАДов Freedom и Vision объединят активы

Бывший топ-менеджер «Росатома» Нарек Сираканян объединит свою Freedom International Group с Vision International People Group Дмитрия Буряка, пишет «Коммерсантъ». Обе компании продают БАДы посредством прямых продаж.

Freedom International Group, производящая капсулы и напитки из женьшеня под брендами Coffeecell и Binghan, сливается с производителем БАДов Vision International People Group. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников сделки.

Freedom принадлежит бывшему топ-менеджеру «Росатома» Нареку Сираканяну. Акции Vision c 2003 года размещены на Кипрской фондовой бирже, контролирующим акционером является Дмитрий Буряк.

Обе компании работают на рынке прямых продаж. Участники слияния рассказали, что общая численность объединенной дистрибьюторской сети превысит 200 тысяч человек. Источник газеты «Коммерсантъ», близкий к сделке, оценил суммарную стоимость активов объединенной компании в $150 млн. По словам Сираканяна, по итогам 2018 года оборот объединенной компании может достичь $75 млн «благодаря инвестициям в маркетинг, поддержку распространителей и увеличение их числа (ориентировочно $30 млн), а также внедрению IT-технологий».

Сейчас около 70% продаж Vision и 60% оборота Freedom приходится на российский рынок, но в будущем компании планируют выйти в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай.

По данным DSM Group, продажи БАДов через аптеки в России в первом полугодии 2017 года выросли на 10% в рублях и на 5,5% в упаковках, а в 2016 году рынок в денежном выражении вырос лишь на 1%, до 31,5 млрд рублей. Для сравнения, еще два года назад рынок рос на 12–14% в год. По мнению менеджера по управлению портфелем брендов Amway Оксаны Адемасовой, на рынке прямых продаж БАДов темпы роста тоже замедлились из-за кризиса, но в целом увеличилось число тех, кто системно принимает БАДы. «Если пять лет назад таких людей было около 5–10%, то теперь их около 15%», – рассказывает она в интервью «Коммерсанту».

В июле 2017 года ФАС одобрила сделку по продаже одного из крупнейших игроков российского рынка БАДов Bittner Pharma исландской Alvogen.

Vision International People Group создана в 1996 году, с 2003 года ее акции торгуются на Кипрской фондовой бирже. Контролирующий акционер – Дмитрий Буряк. Компания работает в России, странах СНГ, на Украине, во Вьетнаме, в Восточной Европе. Выручка в 2016 году – $34,9 млн.

Источник: Коммерсантъ

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