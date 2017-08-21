Samsung и Takeda займутся разработкой биотехнологических препаратов

Samsung Bioepis (подразделение южнокорейской компании Samsung, занимающееся разработкой биоаналогов) заключила с японской фармкомпанией Takeda Pharmaceuticals соглашение о сотрудничестве в области финансирования и разработки новейших биотехнологических препаратов.

Как сообщает пресс-служба Samsung Bioepis, обе компании сразу же начнут работу над TAK-671 – препаратом, предназначенным для лечения тяжелой формы острого панкреатита. Другие сведения о сотрудничестве и его условиях не раскрываются.

В мае 2014 года в Samsung заявили о том, что намерены инвестировать $2 млрд в создание биофармацевтических препаратов, включая сегмент биоаналогов. Тогда гендиректор Samsung Bioepis Кристофер Хансунг Ко объявил, что компания ставит перед собой цель стать фармкомпанией номер один на мировом рынке.

Takeda Pharmaceutical – азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На предприятиях Takeda Pharmaceutical работают более 29 тысяч человек. Сфера интересов компании – метаболические расстройства, гастроэнтерология, неврология и онкология. Центральный офис Takeda расположен в Осаке. Компания владеет заводами в Японии, России, Польше, Норвегии, Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Выручка за 2016 финансовый год составила $14,7 млрд.

Источник: Samsung Bioepis

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