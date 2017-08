Росздравнадзор изымает фальсифицированный Ксимелин Samsung и Takeda займутся разработкой биотехнологических препаратов » Американская «дочка» Hikma увеличила стоимость дженерика на 430% Компания West-Ward Pharmaceuticals, американское подразделение иорданского фармпроизводителя Hikma, резко увеличила стоимость шести дженериков – рост цен на препараты варьируется от 75% до 430%. Президент West-Ward Брайан Хоффман сообщил, что в 2017 цены на 94% дженериков компании снизились или остались неизменными. Однако стоимость шести брендов выросла значительно – от 75% до 430%. Например, средняя цена 60 мл жидкого препарата против диареи Atropine-Diphenoxylate (прежнее название – Lomotil), увеличилась на 430% – с $16 до $84 за бутылку. По словам Хоффмана, для производства ряда препаратов нужны инвестиции – на дополнительные производственные мощности и поиск новых поставщиков активного вещества. Компания West-Ward является единственным в США производителем двух из шести дженериков, на которые были повышены цены. Эксперты Financial Times оценивают такой шаг компании как пример того, что производители дженериков могут на свое усмотрение устанавливать цены, если у них нет или мало конкурентов, и государство никак не влияет на этот процесс. «В сложной экономической ситуации производители дженериков вынуждены «тянуть за ниточки» по отдельным продуктам для сохранения преимущества. К сожалению, страдают от этого потребители», – говорит директор компании Rx Savings, которая предлагает пациентам ПО для сокращения расходов на лекарства, Майкл Ри. Примечательно, что более дешевые аналоги пяти из шести препаратов существуют, но в таблетированной, а не жидкой форме. Однако, по данным Financial Times, рынок препаратов в таблетированной форме является более конкурентным в отличие от сегмента рынка лекарственных средств в жидкой форме. Поэтому West-Ward устанавливает цену на жидкий препарат, намного превышающую стоимость его аналога в таблетированной форме. Hikma Pharmaceuticals – фармацевтическая компания, основанная в 1978 году в Иордании. Главный офис Hikma находится в Англии. В 2016 году выручка компании составила $1,950 млрд, прибыль – $986 млн. В 2015 году свое влияние в США компания расширила, купив два американских подразделения немецкой Boehringer Ingelheim. Дочернее предприятие Hikma в США – West-Ward Pharmaceuticals Corp, занимается производством и дистрибуцией дженериков. Линейка продуктов компании включает обезболивающие, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых, неврологических, гормональных, инфекционных заболеваний. Источник: Financial Times vademec