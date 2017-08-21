Росздравнадзор изымает фальсифицированный Ксимелин

Росздравнадзор России изымает из обращения фальсифицированную серию назального спрея Ксимелин. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании предоставленных ООО «Такеда Фармасьютикалс» сведений информирует о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного лекарственного препарата «Ксимелин, спрей назальный 0,05% 10 мл, флаконы темного стекла с распылителем (1), пачки картонные» серии 11068350 производства «Никомед Фарма АС», Норвегия; выпускающий контроль качества «Никомед Дания АпС», Дания, с указанием на первичной и вторичной упаковках: «Дата изг.: И 2016», «Годен до: 09 2018». Изъятию и уничтожению в установленном порядке подлежат упаковки данной серии лекарственного препарата с указанием на первичной и вторичной упаковках: «Дата изг.: 11 2016», «Годен до: 09 2018», – говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, Takeda Pharmaceuticals прекратила поставки в Россию данного препарата еще в 2015 году.

Недавно, 11 августа, Росздравнадзор заявил о необходимости изъятия из обращения фальсифицированной серии лекарственного препарата Герцептин (трастузумаб), применяемого при лечении рака молочной железы.

За первое полугодие 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения 247 серий лекарств как отечественного, так и импортного производства, из которых 230 оказались недоброкачественными, 15 – контрафактными и две – фальсифицированными. Так, в мае 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения препарат Парацетамол-УБФ серии 10115, в таблетке которого была обнаружена металлическая проволока.

Источник: Росздравнадзор

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