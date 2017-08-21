ФАС расследует дело о картельном сговоре во время закупки лекарств

ФАС возбудила дело о картеле против московских компаний «Веста Фарм» и «Фарм-Проект», поставлявших лекарства и медзиделия. Компании участвовали в сговоре в 2015-2016 годах, сообщила ФАС. В этот период они заключили контракты с учреждениями здравоохранения на общую сумму 2,1 млрд рублей.

ФАС заподозрила московские компании «Веста Фарм» и «Фарм-Проект» в картельном сговоре на поставках лекарств и медзиделий в 2015 и 2016 годах, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Сговор касался 426 аукционов, проведенных в пяти регионах России. В ФАС не уточнили, какова сумма контрактов, заключенных картелем. По данным СПАРК-Интерфакс, за эти годы подозреваемые компании подписали с учреждениями здравоохранения контракты на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Максимальное снижение цены контракта, которое получали госзаказчики от участников сговора, не превышало 2,5%, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. В качестве ответчиков выступают учреждения здравоохранения города Москвы: ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №68 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ». При этом компании также были поставщиками Минобороны и учреждений, подведомственных Минздраву.

«Веста Фарм» принадлежит Маргарите Абрамовой, она также владеет ООО «Медстекло», адрес которого совпадает с адресом «Фарм-Проекта» Геннадия Тена. Совпадают и три телефона «Веста Фарм» и «Фарм-Проекта», указанные в СПАРКе. «Фарм-Проект» владеет также доменом vestafarm.ru. Связаться с представителями компаний не удалось.

Источник: ФАС России

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