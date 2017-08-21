Владимир Путин поручил снизить административную нагрузку на предпринимателей

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

В частности, правительству совместно с Генеральной прокуратурой до 1 декабря поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора)), за исключением внеплановых проверок, инициированных в связи с причинением вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, эти изменения в законодательство должны предусматривать сокращение срока проведения внеплановой проверки до 10 рабочих дней и ограничивать предмет внеплановой проверки только фактами, послужившими основанием для ее проведения.

До 15 ноября должны быть подготовлены предложения по исключению применения следственными органами мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая необоснованное изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, принадлежащих предпринимателям, предусмотрев при этом возможность снятия копий информации, содержащейся на указанных электронных носителях.

Правительству совместно с Верховным Судом и Генпрокуратурой о 15 ноября поручено проработать вопрос о недопущении продления меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия.

Генпрокуратуре, Следственному комитету, Федеральной службе безопасности и МВД поручено обеспечить контроль за соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ о запрете заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности и усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении предпринимателей, в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного производства.

Фото: kremlin.ru