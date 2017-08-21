Хенри Фогелс покидает «Аптечную сеть 36,6»

Руководитель оптового направления бизнеса ПАО «Аптечная сеть 36,6» Хенри Фогелс покидает свой пост и возвращается домой, в Ригу. Он закончит работу в компании 24 августа и его место займет Сергей Бичерахов, долгое время возглавлявший United Marketing Group, а в последний год отвечавший за розничное направление в «36,6». Об этом «ФВ» сообщил источник в компании.

«Хенри Фогелс успешно работал в нашей компании с 2014 года, был участником интеграции Oriola и Alliance Healthcare Russia в структуру ПАО «Аптечная сеть 36,6», — прокомментировал «ФВ» директор по внешним связям ПАО «Аптечная сеть 36,6» Алексей Киселев-Романов. — Мы высоко ценим его как профессионала, уважаем его решение и желаем успехов на новом месте. Сергей уже долгое время в компании. Для производителей он человек не новый, таким образом, сохраняется преемственность».

Хенри Фогелс отказался раскрывать «ФВ» место своей будущей работы, отметил лишь, что оно не связано с фармацевтикой.

«Я принял предложение — с начала сентября я буду жить и работать в Европе, базироваться в Риге, — сообщил г-н Фогелс «ФВ». – Это был очень хороший опыт работы (в АС «36,6»), это очень хорошая команда, мы сделали огромную работу по слиянию и реструктуризации компаний, я доволен результатами. Все решения принимались быстро и взвешенно, у меня останутся только хорошие впечатления».

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»