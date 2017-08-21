Фармотрасль озабочена количеством провалов на заключительных стадиях клинических исследований

Когда препарат не показывает ожидаемых результатов на завершающих фазах клинических исследований (КИ), это огромный ущерб для компании, которая не только не выводит на рынок новое лекарство, но и теряет миллионы, а иногда и миллиарды долларов. В настоящее время новый адаптивный дизайн КИ и средства для генетических исследований позволяют прогнозировать успех или неудачу препарата-кандидата, пишет Medical Xpress.
Ставки сделаны: «Препарат не достиг основной конечной точки». Эта фраза является приговором для фармкомпании, означая, что ее постиг многомиллионный провал.
На службе безопасности: Традиционно КИ организованы таким образом, что сначала исследуется безопасность препарата-кандидата и лишь в конце — его эффективность. Такой осторожный последовательный подход нужен фармкомпаниям для того…
Разведка доложила точно: Именно так называемая ошибочная взаимосвязь привела к основному количеству неудач в процессе завершающих стадий КИ за последнее время.