Индийские власти намерены сократить импорт API и нерасфасованных лекарственных форм

Стремясь добиться возрождения индийского рынка активных фармингредиентов (API) и нерасфасованных лекарственных форм власти страны могут ограничить импорт API, сообщает FirstWord Pharma. Кроме того, решается вопрос о создании крупных промышленных парков по производству нерасфасованных лекарственных форм.

В проекте решения, подготовленного Департаментом фармпромышленности Министерства химической промышленности и удобрений Индии, предлагается ввести самые высокие таможенные пошлины на все импортные API, которые могу производиться на индийских предприятиях.

Правительство также предлагает ввести систему преференций при госзакупках для лекарственных препаратов, изготовленных из API индийского производства.

Более того, предлагается освобождение таких препаратов от ценового контроля сроком на пять лет.

По данным Департамента фармпромышленности, 75% импортных нерасфасованных лекарственных форм поступает из Китая, что, как говорится в документе, угрожает национальной безопасности Индии.

По словам бывшего исполнительного директора индийской фармкомпании Ranbaxy Laboratories Рамеша Адижа, индийская фармотрасль всегда удовлетворяла потребности страны в производстве активных ингредиентов, но в настоящее время доминирующую роль стал играть Китай. Он также отметил, что ситуация обсуждается на самом высоком правительственном уровне уже пять лет.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»