НПО Петровакс Фарм поставит в Казахстан более 2 млн доз вакцины Гриппол®

Компания НПО Петровакс Фарм начала экспорт вакцины для профилактики гриппа в Казахстан. Более 2 млн. доз Гриппола® плюс будет поставлено в страну в августе этого года. Объемы поставок позволят обеспечить основные потребности населения Республики в вакцинации в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 гг.

Для иммунизации населения вакцина будет доступна уже в начале эпидсезона – в сентябре 2017 г. В рамках оказания бесплатной медицинской помощи будут привиты категории населения Казахстана, подлежащие обязательной вакцинации против гриппа: дети от шести месяцев, беременные женщины, медицинские работники, лица старше 60 лет.

Об эффективности российской вакцины против гриппа Гриппол® плюс убедительно свидетельствуют пострегистрационные эпидемиологические исследования и многолетний опыт применения. Это инактивированная субъединичная адъювантная противогриппозная вакцина последнего поколения, не содержащая консервантов, с доказанной высокой эффективностью и отличной переносимостью. Вакцина Гриппол® плюс, поставляемая на рынок Казахстана, выпускается с использованием европейских антигенов по современной технологии в соответствии с действующими российскими и международными стандартами (GMP), что является гарантией ее высокого качества.

Экспорт вакцины против гриппа в Казахстан НПО Петровакс Фарм осуществляет с 2016 года в партнерстве с ведущим дистрибьютером фармацевтического рынка Республики Казахстан ТОО КФК «Медсервис Плюс». Суммарно за два года в Республику поставлено более 3,6 млн. доз. ТОО КФК «Медсервис Плюс» является партнером НПО Петровакс Фарм более 5 лет, и за это время совместно реализовано несколько успешных проектов.

С 2015 года компания является активным участником специализированных научных конгрессов Казахстана. В августе и сентябре 2017 года НПО Петровакс Фарм примет участие в научно-практических конференциях Казахстана, посвященных профилактике гриппа и другим актуальным инфекционным заболеваниям Центральной Азии.

В 2016 году было проведено эпидемиологическое ретроспективное сравнительное исследование по изучению клинического применения вакцины Гриппол® плюс у взрослых в Казахстане, в ходе исследований вакцина продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. В октябре 2017 года будут опубликованы данные результатов исследования в специализированных медицинских журналах.

Важно отметить, что вакцинация по признанию ВОЗ является наиболее эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений. За последние 10 лет (с 2006 г. по 2016 г.) в Казахстане благодаря увеличению охвата вакцинацией заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в более чем 3,6 раз.

ООО «НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Среди основных направлений деятельности предприятия – разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, в том числе для Национального календаря профилактических прививок. Современный фармацевтический комплекс компании, расположен в Московской области, имеет сертификаты соответствия российским и международным стандартам GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн. доз иммунобиологических препаратов. Штат «НПО Петровакс Фарм» насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос». Компания осуществляет экспорт препаратов в 11 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).

gmpnews