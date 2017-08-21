На заводе «Паскаль Медикал» готовятся к выпуску первой партии медизделий

Выпуск первой партии медицинских изделий однократного применения резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» планирует начать в ближайшие месяцы. А сегодня здесь полным ходом идет работа по пуско-наладке высокотехнологичного оборудования.

Мощность будущего производства резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» составит 450 млн. штук изделий в год. Стерильные инъекционные шприцы однократного применения будут соответствовать всем требованиям национальных и международных стандартов в области надлежащей производственной практики (GMP) и ни в чем не уступят импортным аналогам. Большим преимуществом новой отечественной продукции, в первую очередь, станет ее доступная для учреждений здравоохранения страны цена.

В июле 2016 года компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» приступила к строительству современного высокотехнологичного производственного комплекса. А сегодня в новом цехе завода уже полным ходом идут пуско-наладочные работы и инсталляция оборудования. Сотрудники компании ведут монтаж совместно с интернациональным коллективом высококвалифицированных специалистов из Швейцарии, Италии, Германии, Люксембурга и Канады.

В настоящее время уже ведутся тестовые запуски оборудования и производятся пилотные партии для испытаний. Так что совсем скоро первая промышленная партия высококачественных шприцев российского производства станет доступна потребителям. Это будут больницы, диагностические лаборатории, другие лечебно-профилактические учреждения. Качественная, по доступной цене продукция резидента ОЭЗ «Дубна» предназначена, прежде всего, для решения государственной задачи по импортозамещению медицинских изделий. А в дальнейших планах компании — проектирование и строительство дополнительных корпусов для производства других видов одноразовой медицинской продукции.

gmpnews