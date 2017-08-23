Чистая прибыль группы «36,6» увеличилась в 10 раз

Выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» в первом полугодии 2017 года увеличилась на 8,7% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 24,7 млрд рублей. Это следует из данных неаудированной отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль ПАО выросла в 10,5 раза – до 345 млн рублей.

По словам директора по внешним коммуникациям «36,6» Алексея Киселева-Романова, на рост прибыли повлияли несколько факторов, например, сокращение зарплатного фонда и увеличение доли прямых контрактов с производителями. Кроме того, группа избавилась от неликвидных активов, добавил Киселев-Романов.

Согласно отчетности компании, 19 января 2017 года из группы «в пользу третьих лиц» выбыли следующие дочерние предприятия, доли в которых составляли 100%: Alliance Boots Holdings B.V., ООО «Фарм-логистик», АО «Аптека Холдинг», ООО «Аптека-Холдинг 1». В начале августа 2017 года Московский арбитражный суд ввел в отношении ООО «Фарм-Логистик» (ранее – ООО «Аптека-Холдинг Рус», ООО «Альянс Хелскеа Рус») процедуру наблюдения. Общая сумма исковых претензий к компании в 2016-2017 годах превысила 4,5 млрд рублей.

В первой половине 2017 года группа «36,6» заключила 20 новых прямых контрактов, а также возобновила сотрудничество с 46 поставщиками, говорится в пресс-релизе компании. В итоге доля отгрузок по прямым контрактам увеличилась с 45,6% в начале года до 73,9% к концу первого полугодия.

Совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года составил 26,5 млрд рублей.

Объединенная группа «36,6» является крупнейшим игроком аптечного рынка России – она заняла первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с выручкой 47,9 млрд рублей. Контролирующим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 45,02%. Alliance Boots Holdings Limited принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,54%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,76%.

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