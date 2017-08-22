Правительство выделило 1,5 млрд рублей на льготные лекарства и медизделия

Правительство РФ выделило еще 1,5 млрд рублей на закупки льготных лекарств и медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году.

«В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей). Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2771-р», – говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Во вторник, 22 августа, Медведев подписал еще одно распоряжение, согласно которому из резервного фонда Правительства РФ будет выделено дополнительно 4 млрд рублей на закупку препаратов против ВИЧ в 2017 году. Также Медведев пообещал выделить 650 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, который должен открыться в 2019 году.

Согласно данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: Правительство России

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