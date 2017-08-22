Американка отсудила $417 млн у Johnson & Johnson

Женщина, заболевшая раком яичников после использования присыпки на основе талька производства Johnson & Johnson (J&J), отсудила у компании $417 млн. Такое решение вынес Верховный суд Лос-Анджелеса.

Истица настаивала в суде, что рак яичников был спровоцирован детской присыпкой Johnson’s Baby Powder. По информации Reuters, присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса удовлетворили требования женщины и обязали J&J выплатить $417 млн в качестве компенсации. Компания планирует обжаловать это решение.

Размер компенсации побил предыдущий «рекорд» J&J: в мае 2017 года 62-летняя жительница штата Вирджиния Луис Слемп отсудила $110 млн у фармгиганта. Женщина пользовалась присыпкой на протяжении 40 лет, и у нее развился рак яичников, злокачественная опухоль дала метастазы в печень.

Всего против Johnson & Johnson подано 2 400 исков по поводу присыпок с использованием талька. Истцы утверждают, что в J&J знали о риске развития онкологических заболеваний из-за использования продукции на основе талька, но не предупредили об этом потребителей.

Также в этом году более 700 пациенток, которым были поставлены некачественные тазовые сетчатые имплантаты J&J (используются для лечения недержания мочи и опущения органов малого таза), обратились в Австралийский федеральный суд. Истицы пожаловались на хронические боли, кровотечения и серьезный дискомфорт во время полового акта, которые были вызваны медицинскими изделиями.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson & Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд. Судебные процессы и репутационные риски пока не отразились на продажах медизделий и потребительских товаров компании: во II квартале 2017 года выручка от реализации медицинских изделий выросла на 4,9% по сравнению со II кварталом 2016 года и составила $6,7 млрд, выручка от продаж потребительских товаров – $3,5 млрд, что на 1,7% выше аналогичного показателя 2016 года.

Источник: Reuters

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