Прогнозируется рост мирового рынка препаратов для лечения меланомы

По оценкам исследовательской компании «Grand View Research», объем мирового рынка препаратов для лечения меланомы по итогам 2016 г. составил 4,2 млрд дол. США, а к 2025 г. этот показатель может достичь 12,4 млрд дол. Таким образом, согласно прогнозу компании «Grand View Research» объем рынка будет увеличиваться в среднем на 11,2% ежегодно. Этому росту будет способствовать целый ряд факторов.

В частности, повышение заболеваемости меланомой, как ожидается, будет стимулировать спрос на препараты для лечения данной патологии. Росту рынка также будет способствовать увеличение объема продаж маркетируемых лекарственных средств. Большим потенциалом обладают биологические препараты (Opdivo®, Yervoy®, Cotellic®, Zelboraf®, Keytruda®, Mekinist®, Tafinlar®, Imlygic®).

Кроме того, многие фармацевтические компании, базирующиеся в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, работают над созданием новых биологических препаратов. Ведутся работы по созданию инновационных молекул, проводятся исследования по расширению показаний к применению уже существующих препаратов. Во II фазе клинических исследований сейчас находятся кандидаты в препараты компаний «Celgene Corporation», «Eisai Co.», «Moleculin Biotech» и «Prima BioMed». Ожидается, что лонч новых перспективных лекарственных средств в течение прогнозируемого периода также внесет весомый вклад в рост рынка.

apteka.ua