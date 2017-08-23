Novartis разрабатывает препарат для лечения лекарственно устойчивой малярии

Компания Novartis при научной и финансовой поддержке некоммерческого государственно-частного партнерства Medicines for Malaria Venture начала клиническое исследование противомалярийного препарата нового поколения KAF156, обладающего потенциалом воздействия на лекарственно устойчивые штаммы малярийного плазмодия, сообщает PharmaTimes.

В ходе исследования будут изучать эффективность KAF156 в комбинации с существующим противомалярийным препаратом lumefantrine нового, улучшенного состава.

KAF156 принадлежит к новому классу противомалярийных веществ, которые называются имидазолопиперазины (imidazolopiperazines). Он обладает потенциалом устранения малярии, включая резистентные штаммы возбудителей, а также блокирования передачи малярийного плазмодия. В исследовании обоснованности концепции IIa фазы было показано, что вещество является быстродействующим и обладает достаточной силой действия на многих стадиях жизненного цикла возбудителей заболевания, быстро устраняя штаммы малярийного плазмодия P. falciparum и P. vivax.

В исследовании IIb фазы будут изучать различные комбинации схем приема KAF156 и lumefantrine, включая целесообразность применения однократной дозы у взрослых, подростков и детей.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»