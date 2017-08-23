За 1-е полугодие Росздравнадзор изъял из оборота два наименования фальсифицированных лекарств

За 1-е полугодие 2017 г. Росздравнадзор изъял из обращения 367 серий лекарственных средств, которые не отвечают установленным требованиям:
|Лекарственные средства и фармацевтические субстанции
|Количество торговых наименований
|Количество серий
|Недоброкачественные ЛС
|129
|253
|ЛС, отозванные производителями (импортерами)
|59
|106
|Фальсифицированные препараты
|2
|2
|Фальсифицированные фармсубстанции
|—
|—
|Контрафактные ЛС
|5
|6
|Итого
|367
Источник: Росздравнадзор.Для сравнения: за 2016 год всего было изъято 1938 серий ЛС, из них: недоброкачественные – 281 ТН 533 серий, отозваны производителями (количество серий) – 1365, фальсифицированные – 10 ТН 11 серий, находились в обороте с нарушением законодательства РФ – 17 ТН 29 серий.
Доля выявленных в 1-м полугодии серий недоброкачественных ЛС отечественного производства составила 56,1% (84 ТН 142 серий), зарубежного производства – 43,9%(45 ТН 111 серий), говорится в отчете Росздравнадзора.