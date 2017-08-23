«Мерк» ориентируется на дальнейший рост по итогам II квартала 2017 года Novartis разрабатывает препарат для лечения лекарственно устойчивой малярии » За 1-е полугодие Росздравнадзор изъял из оборота два наименования фальсифицированных лекарств За 1-е полугодие 2017 г. Росздравнадзор изъял из обращения 367 серий лекарственных средств, которые не отвечают установленным требованиям: Лекарственные средства и фармацевтические субстанции Количество торговых наименований Количество серий Недоброкачественные ЛС 129 253 ЛС, отозванные производителями (импортерами) 59 106 Фальсифицированные препараты 2 2 Фальсифицированные фармсубстанции — — Контрафактные ЛС 5 6 Итого 367 Источник: Росздравнадзор.Для сравнения: за 2016 год всего было изъято 1938 серий ЛС, из них: недоброкачественные – 281 ТН 533 серий, отозваны производителями (количество серий) – 1365, фальсифицированные – 10 ТН 11 серий, находились в обороте с нарушением законодательства РФ – 17 ТН 29 серий. Доля выявленных в 1-м полугодии серий недоброкачественных ЛС отечественного производства составила 56,1% (84 ТН 142 серий), зарубежного производства – 43,9%(45 ТН 111 серий), говорится в отчете Росздравнадзора. «Фармацевтический вестник»