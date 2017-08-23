«Мерк» ориентируется на дальнейший рост по итогам II квартала 2017 года

Научно-технологическая компания «Мерк» объявила об увеличении объема продаж во втором квартале 2017 г., а также о снижении показателя EBITDA до особых вычетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мерк» подтвердила свой прогноз по прибыли по итогам первого полугодия 2017 г.

«Мы определили направления будущего развития. Сосредоточив внимание на инновационных препаратах, мы добились значительного прогресса в сегменте «Здравоохранение». Кроме того, мы успешно продолжаем процесс интеграции SigmaAldrich, а также отмечаем нормализацию высокой доли рынка в нашем подразделении по производству жидких кристаллов. Мы подтверждаем наши целевые показатели по прибыли за год», – заявил исполнительный директор и председатель правления «Мерк» Штефан Ошман (Stefan Oschmann).

Во втором квартале «Мерк» показала рост объема чистых продаж на 2,3% до €3,9 млрд (€3,8 млрд во втором квартале 2016 г.). Органический рост продаж Группы на 2,3% был обеспечен секторами «Лайф сайнс» и «Здравоохранение».

Показатель EBITDA до особых вычетов снизился на 5,6% до €1,1 млрд (€1,2 млрд во втором квартале 2016 г.). Причиной этого, в числе прочего, стали издержки в секторе «Здравоохранение», а также ослабление позиций компании по направлению жидких кристаллов. Маржинальность EBITDA до особых вычетов снизилась до 28,1% (30,4% во втором квартале 2016 года). Показатель EBIT Группы вырос на 14,0% до 628 млн евро (550 млн евро во втором квартале 2016 года) из-за чрезвычайных расходов. Чистый доход значительно увеличился во втором квартале – на 35,1% до €421 млн евро (€312 млн во втором квартале 2016 г.) также благодаря улучшению финансовых показателей. Доход в расчете на акцию до вычетов составил €1,54, оставшись без изменений во втором квартале 2017 г. (€1,55 во втором квартале 2016 г.).

Чистая финансовая задолженность, показав резкий скачок в связи с приобретением Sigma-Aldrich, по состоянию на 30 июня 2017 г. сократилась до €11,2 млрд (€11,5 млрд на 31 декабря 2016 г.), несмотря на выплату дивидендов. По состоянию на 30 июня 2017 г. в компании «Мерк» работало 52 233 сотрудника во всех регионах присутствия.

В первом полугодии 2017 г. объем чистых продаж Группы Мерк вырос на 3,8% и составил €7,8 млрд (€7,5 млрд в период с января по июнь 2016 г.). Этот рост был обеспечен органическим ростом продаж (2,7%) и положительным эффектом от изменения валютного курса (1,5%). В первом полугодии 2017 г. показатель EBITDA до особых вычетов вырос на 4,1% и составил €2,3 млрд (€2,2 млрд в период с января по июнь 2016 г.). Доход в расчете на акцию до вычетов возрос на 8,1% и составил €3,34 в первом полугодии 2017 г. (€3,09 в период с января по июнь 2016 г.).

По итогам года «Мерк» по-прежнему ожидает получить незначительный или умеренный органический рост объема чистых продаж по сравнению с результатами прошлого года. С учетом изменения ожиданий по валютному курсу «Мерк» прогнозирует чистый объем продаж на уровне от €15,3 до €15,7 млрд в 2017 г. При этом «Мерк» ожидает, что по итогам года EBITDA до особых вычетов окажется в диапазоне от €4,4 до €4,6 млрд, что соответствует прогнозу, опубликованному по итогам первого квартала 2017 г.

gmpnews