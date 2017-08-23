Компания «Сотекс» начала поставлять препараты в Латинскую Америку

Компания «Сотекс» отгрузила первую партию лекарственных препаратов в Эквадор, тем самым положив начало сотрудничества со странами Латинской Америки.

На сегодняшний день фармацевтический рынок этого региона является одним из самых перспективных и быстро развивающихся в мире, что делает его привлекательным для многих производителей.

Компания «Сотекс», имеющая богатый опыт успешной работы со странами ближнего и дальнего зарубежья, планирует занять свою нишу на латиноамериканском рынке. На первоначальном этапе «Сотекс» отгрузил препараты гастроэнтерологического портфеля в Эквадор. В дальнейшей перспективе планируется регистрация на территории других стран и расширение линейки поставляемой продукции.

Растущая потребность латиноамериканских стран в высококачественных и эффективных препаратах и изменения в законодательной сфере по совершенствованию системы здравоохранения открывает компании ряд перспектив для дальнейшего сотрудничества и завоевания новых рынков сбыта.

Пресс-служба «Сотекс»

gmpnews