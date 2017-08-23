Правительство РФ дополнительно выделило 4 млрд рублей на закупку препаратов от ВИЧ

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 19 августа 2017 года №1776-р, согласно которому Минздраву России из резервного фонда Правительства выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 млрд рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С.

Эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В федеральном бюджете на 2017 год на централизованную закупку антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), предусмотрено 17,6 млрд рублей. Для обеспечения пациентов такими лекарственными препаратами необходимо дополнительное финансирование в объёме 4 млрд рублей.

Выделение дополнительных средств позволит в 2017 году обеспечить антивирусными лекарственными препаратами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, в объёмах заявленной потребности.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 17 августа 2017 года.

gmpnews