Teva берет на себя обязательство искать решения для пациентов с коморбидностью

В рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве состоялось заседание, посвященное поиску решений глобальной проблемы в сфере здравоохранения, – лечения пациентов с множественными хроническими заболеваниями (коморбидностью). Инициаторами этого мероприятия с участием ведущих мировых экспертов стал Международный альянс пациентских организаций (International Alliance of Patient Organizations, IAPO) и фармацевтическая компания Teva.

По мере старения населения в мире наблюдается рост количества людей, страдающих несколькими хроническими заболеваниями. Лечение таких пациентов становится все более сложным и дорогостоящим, что оказывает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения ввиду увеличения риска нежелательных взаимодействий лекарственных препаратов, снижения комплаентности (приверженности к лечению) и учащения случаев повторной госпитализации.

Эксперты отметили, что вероятность спровоцированной нежелательными явлениями предотвратимой госпитализации повышается на 1200% у пациентов с двумя заболеваниями и на 500% – у пациентов с одним заболеванием по сравнению с людьми, не страдающими хроническими патологиями. У людей с определенными хроническими заболеваниями более чем в три раза чаще развивается депрессия, что связано со снижением комплаентности.

Важным аспектом проблемы коморбидных состояний становится также сложное и малоизученное взаимодействие различных препаратов. Например, в науке недостаточно освещена взаимосвязь между диабетом и туберкулезом, хотя сахарный диабет увеличивает риск заражения туберкулезом, в то время как многие противотуберкулезные препараты могут вступать в нежелательное взаимодействие с лекарствами от диабета.

Все эти факторы могут снизить эффективность лечения, негативно сказаться на качестве жизни людей и даже на развитии целых стран. «Пациенту необходимо не просто принимать большее количество лекарств, но и иметь дело с различными специалистами, которые должны обеспечить скоординированную медицинскую помощь. Это сложная задача для здравоохранения, которое сегодня ориентировано на лечение отдельных заболеваний», – отметила на мероприятии доктор Котер Хайят, бывший руководитель отдела глобальной стратегии здравоохранения в организации Vitality Group.

«У представителей фармацевтической отрасли есть возможность оказать уникальную помощь в поиске решения этой насущной медицинской проблемы. Teva намеревается внести свой вклад – благодаря самому большому в мире портфолио лекарственных препаратов, а также цифровым и другим технологическим платформам, компания может задать направление целевой разработке лекарственных препаратов и создать программы поддержки пациентов, которые способны привести к существенным изменениям в лучшую сторону в данном вопросе», – отметила сопредседатель мероприятия исполнительный вице-президент по маркетингу и коммуникациям фармацевтической компании Teva Ирис Бек-Коднер.

Участники встречи, среди которых были представители Альянса по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), компании IBM Watson, организаций по защите прав пациентов, а также ведущие эксперты-медики предупредили, что в настоящее время система здравоохранения не готова к решению комплекса проблем, обусловленных ростом коморбидных заболеваний.

«Лечение каждого отдельного заболевания по отдельности – морально устаревшая стратегия», – заявила г-жа Кэйти Дейн , исполнительный директор Альянса НИЗ.

, исполнительный директор Альянса НИЗ. «Нам нужно применить всесторонний подход в рамках комплексной системы здравоохранения – и сделать это прямо сейчас», – сказал Кавальдип Сехми , главный исполнительный директор IAPO.

, главный исполнительный директор IAPO. Профессор Питер Бойл , президент Международного научно-исследовательского института профилактики заболеваний (International Prevention Research Institute), расположенного в Лионе, Франция, отметил насущную потребность в разработке комплексного плана с участием всех заинтересованных сторон прежде, чем «наступит кризис».

, президент Международного научно-исследовательского института профилактики заболеваний (International Prevention Research Institute), расположенного в Лионе, Франция, отметил насущную потребность в разработке комплексного плана с участием всех заинтересованных сторон прежде, чем «наступит кризис». «Технологии могут играть важную роль как в изучении проблемы, так и в ежедневной работе с постоянно растущим количеством пациентов, страдающих множественным хроническими заболеваниями, – сказал д-р Байрон Скотт , заместитель главного директора по здравоохранению IBM Watson Health. – Носимые электронные устройства, машинное обучение и искусственный интеллект сыграют ключевую роль в обнаружении неочевидных связей и последствий. Эти технологии будут иметь решающее значение в решении проблем, связанных со старением населения и ростом количества больных хроническими заболеваниями».

, заместитель главного директора по здравоохранению IBM Watson Health. – Носимые электронные устройства, машинное обучение и искусственный интеллект сыграют ключевую роль в обнаружении неочевидных связей и последствий. Эти технологии будут иметь решающее значение в решении проблем, связанных со старением населения и ростом количества больных хроническими заболеваниями». «Мы должны разработать командный подход к здравоохранению, – подчеркнула Пенни Кауэн , одна из участников мероприятия, член правления IAPO, основатель и исполнительный директор Американской ассоциации специалистов по борьбе с хронической болью (American Chronic Pain Association, ACPA). – Пациент является частью этой команды и играет активную роль в процессе лечения».

, одна из участников мероприятия, член правления IAPO, основатель и исполнительный директор Американской ассоциации специалистов по борьбе с хронической болью (American Chronic Pain Association, ACPA). – Пациент является частью этой команды и играет активную роль в процессе лечения». «Есть реальная потребность в социальных изменениях, потому что сейчас молодые люди, сами того не зная, стоят на пути к этим хроническим заболеваниям, которых можно избежать», – сказала д-р Мэри Бейкер, до недавнего времени возглавлявшая Европейский совет по болезням мозга (European Brain Council).

Эксперты объявили о намерении определить ключевые задачи, которые будут способствовать решению этой острой проблемы и соответствовать цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций «обеспечить здоровье и благосостояние для всех людей на всех этапах их жизни». Они будут обсуждаться на следующей встрече, которую планируется провести позднее в 2017 году.

Рак, болезни сердца, ожирение, старение, деменция, депрессия – эти проблемы необходимо решать не по отдельности, а в комплексе. Teva берет на себя обязательство искать решения для пациентов с коморбидностью. Благодаря своему опыту и влиянию компания способна возглавить глобальные усилия по борьбе с множественными хроническими заболеваниями. Вместе мы сможем разработать решения, которые обеспечат долгосрочный эффект для экономики, людей и общества, выполнив тем самым обещание Teva менять к лучшему жизнь пациентов во всем мире.

Пресс-служба компании Teva

gmpnews