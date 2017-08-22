В Казахстане при наращивании производства ЛС отмечается падение внутреннего спроса

Казахстанцы экономят на здоровье: за последние 5 лет реализация витаминов и провитаминов в стране упала в 6 раз, антибиотиков — на 31%, при этом фармацевтические предприятия РК продолжают наращивать производство.

За 7 месяцев текущего года предприятия фармпромышленности произвели на 30,8% больше продукции в физическом выражении, чем в январе-июле прошлого года. Практически весь рост выпуска в отрасли обеспечило производство лекарств — их в этом году было выпущено на 32,7% больше, чем год назад.

При этом, традиционно, производство прочих фармацевтических препаратов сокращалось — минус 14,8% в физическом выражении по сравнению с объемом за 7 месяцев 2016 года.

Рост собственного производства фиксируется на фоне сильного сокращения импорта медикаментов, особенно в 5-летнем периоде.

В частности, за 6 месяцев текущего года в РК было импортировано 57,4 тонн провитаминов, витаминов и их производных. Это на 19,8% меньше объема импорта за январь-июнь прошлого года, а если сравнивать с уровнем 5 годами ранее, то разница составляет почти 6 раз.

Импорт антибиотиков продолжает увеличиваться второй год подряд, плюс 25,7% за год. Однако, по сравнению с объемом 5-летней давности ввоз антибиотиков упал на 28,6%.

Ввоз прочих лекарств и фармпрепаратов за год вырос сразу на 32,6%, однако за 5 лет объемы сократились на 8,2%.

Однако сокращение импорта обусловлено не столько активностью местных фармпроизводителей, сколько резким падением внутреннего потребления лекарств и препаратов в РК из-за роста цен последних.

Так, в этом году казахстанцы купили 57,4 тонн провитаминов и витаминов — т.е. весь внутренний рынок по данной товарной категории на 100% состоит из импорта.

Потребление антибиотиков на внутреннем рынке за 5 лет упало на 31,2% до 31,4 тонн за январь-июнь 2017 года. Доля импорта в этом сегменте составляет 83%.

При этом реализация внутри страны прочих лекарств и фармпрепаратов выросла и достаточно значительно — на 25,6% за 5 лет, до 23,9 тыс. тонн. Доля импорта здесь сократилась до 61,6% с 84,3% в 2012 году.

Таким образом, качественное лекарственное обеспечение все еще недоступно для большинства казахстанцев.