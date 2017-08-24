АФК «Система» обязали выплатить 136 млрд рублей

Арбитражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» и постановил взыскать с ответчика 136,2 млрд рублей. Корпорация Владимира Евтушенкова намерена обжаловать это решение в апелляции.

Судебная тяжба между компанией Владимира Евтушенкова АФК «Система», владеющей сетью клиник «Медси», и госкорпорацией Роснефть длится более трех месяцев. Суть разбирательства, которое инициировали «Роснефть» и «Башнефть», сводится к тому, что при реорганизации «Башнефти», которой владела «Система» до 2014 года, компании был нанесен убыток. Изначально ущерб «Роснефть» оценила в 106,6 млрд рублей, а потом из-за курса доллара увеличила его до 170,6 млрд.

В конце июня АФК «Система» сообщила об аресте 100% акций «Медси» и других активов, а вскоре была вынуждена объявить технический дефолт по кредитам на общую сумму в 3,9 млрд рублей.

В среду, 23 августа 2017 года, арбитраж Башкирии вынес решение в пользу «Роснефти», которое, впрочем, корпорация планирует обжаловать в апелляции.

«Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать солидарно с ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в пользу ПАО АНК «Башнефть» сумму убытков в размере 136 млрд 273 млн 554 тысячи 65 рублей», – сообщила судья АС Башкортостана Ирина Нурисламова.

АО «ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 15 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, шесть региональных клиник, две детские клиники, три санатория, служба скорой медицинской помощи, три велнес-центра и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. В 2016 году выручка группы выросла на 14,4% – до 9,4 млрд рублей. Выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%. Чистый убыток составил 499 млн рублей.

Источник: ТАСС

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