Teva нашла покупателей для своего подразделения женского здоровья Американские компании Church & Dwight Co и Cooper Cos заинтересовались покупкой подразделения женского здоровья израильской фармкомпании Teva. Этот актив в Teva рассчитывают распродать по частям и выручить в результате не менее $2 млрд. Деньги нужны компании для погашения долгов. Teva может продать бизнес не целиком, а по частям, такой вариант интереснее потенциальным участникам сделки. Об этом сообщают источники Bloomberg. Кроме американских Church & Dwight Co и Cooper Cos, потенциальными участниками торгов являются индийская фармкомпания Intas Pharmaceuticals Ltd и французская Astorg Partners, которая может использовать этот актив для расширения портфеля фармкомпании HRA Pharma. В число потенциальных покупателей входят также частные инвестиционные компании, например France's Pierre Fabre SA, CVC Capital Partners и Apollo Global Management LLC. Решение продать подразделение женского здоровья в Teva приняли после покупки Actavis Generics – дженерикового бизнеса Allergan. Эта сделка привела к формированию долга израильской фармкомпании в размере $35 млрд. Сократив в этом году дивиденды и планы по доходности, Teva предупредила инвесторов: если поток денежных средств ослабнет, компании придется нарушить свои долговые обязательства. Теперь компания также рассматривает вариант продажи других направлений – онкопрепаратов и обезболивающих в Европе, а также своего исландского подразделения Medis. Кроме того, сейчас продолжается расследование коррупционной деятельности Teva, которое началось в 2012 году в США. В декабре 2016 года Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом государственных чиновников в России, Украине и Мексике. В феврале 2017 года расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля, в котором также участвует Минздрав России. В марте 2017 года израильские СМИ связали увольнение 6 тысяч сотрудников Teva c коррупционным скандалом и тратами на покупку Actavis Generics, однако представители компании опровергли эту информацию. Teva Pharmaceutical Industries Ltd – транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Израиле. Выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд, однако ее чистая прибыль сократилась в 23,5 раза по сравнению с 2015 годом и составила $68 млн.

Источник: Bloomberg vademec