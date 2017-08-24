В Санкт-Петербурге сменится председатель Комитета по здравоохранению

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение об освобождении от должности председателя Комитета по здравоохранению Валерия Колабутина. Исполнять обязанности председателя будет Евгений Евдошенко, первый зампред комитета.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил в Twitter, что Валерий Колабутин увольняется по собственному желанию. Он переходит на позицию советника губернатора по вопросам здравоохранения.

Сменит Колабутина (в качестве исполняющего обязанности) его первый заместитель Евгений Евдошенко. Он всего несколько месяцев работает в ведомстве. Ранее возглавлял московское ГБУ «Центр координации и проведения клинических исследований лекарственных препаратов». Согласно декларации, его доход за 2015 год составил 24,3 млн рублей.

Валерий Колабутин стал первым председателем ведомства, не имеющим медицинского образования. До назначения на пост председателя комитета осенью 2012 года он возглавлял территориальный фонд ОМС Петербурга. В декабре 2016 года Санкт-Петербург был назван лучшим регионом в рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», а Валерий Колабутин получил награду от заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого.

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