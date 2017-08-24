Бакулевский центр завысил цены на имплантируемые медизделия

Федеральная антимонопольная служба отказала в согласовании средневзвешенных отпускных цен на имплантируемые медизделия Национальному научно-практическому центру сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева»). ФАС установила, что в Бакулевском центре завысили цену одного изделия почти на 3 тысячи рублей.

Для введения госрегулирования цен на имплантируемые медизделия, устанавливаемые по программе госгарантий, производители таких изделий должны были направить информацию об отпускных ценах на продукцию в Росздравнадзор. За прошедшие с момента инициативы полтора года справиться с этой задачей не удалось. Более того, производители стали направлять некорректные расценки на свою продукцию.

По данным ФАС России, ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева предоставил в Росздравнадзор информацию об отпускных ценах на медицинские изделия «БиоЛАБ-КриоК/П» легочный кондуит – участок легочного ствола с легочным клапаном» и «БиоЛАБ-Крио К/А» аортальный кондуит – участок восходящей аорты с аортальным клапаном». Однако информация, предоставленная Бакулевским центром, оказалась недостоверной: большая часть отгрузок продукции была указана с учетом налога на добавленную стоимость. Это привело к тому, что цены оказались завышены на 2 873 рубля.

Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщал, что некорректные расценки предоставили и международные производители имплантируемых медизделий Johnson & Johnson и Medtronic. В Johnson & Johnson ответили на претензию Росздравнадзора, сообщив, что расхождения вызваны исключительно техническими причинами. В Medtronic от комментариев воздержались.

Источник: ФАС РФ

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