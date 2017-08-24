Чистая прибыль Medtronic в I квартале 2018 фискального года выросла на 9,4%

Американский производитель медоборудования Medtronic опубликовал отчет по итогам I квартала 2018 фискального года. Выручка компании выросла на 3% и составила $7,4 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 9,4%, превысив $1 млрд.

Выручка по трем из четырех основных направлений компании выросла. Объем продаж изделий для сердечно-сосудистой хирургии достиг $2,6 млрд, что на 5% больше по сравнению с аналогичным показателем 2017 фискального года. Направление малоинвазивных методов лечения принесло компании около $2,5 млрд (рост на 3%). Выручка направления оборудования для реабилитации в I квартале 2018 фискального года составила $1,8 млрд, превысив прошлогодний показатель на 2%

Единственным направлением бизнеса Medtronic, которое показало отрицательную динамику, стали медизделия для диабетиков: продажи в этом сегменте упали на 1% — до $449 млн.

В 2016 году Medtronic приобрела 15% израильской робототехнической компании Mazor Robotics, планируя таким образом выйти на рынок роботизированной хирургии.

Medtronic Inc – американский производитель медицинского оборудования. Компания была основана в 1949 году. Количество сотрудников Medtronic превышает 45 тысяч человек. Выручка компании в 2016 году составила $28,8 млрд, а прибыль − $3,5 млрд. В России официальное представительство Medtronic работает с 2003 года. В 2016 году ГК «Ренова» и Medtronic создали совместное предприятие «Стентекс», которое занимается производством медизделий для интервенционной кардиологии – коронарных стентов и катетеров.

Источник: Medtronic

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