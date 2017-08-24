Teva представила новые данные о лечении множественных хронических заболеваний

В рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве состоялось заседание, посвященное поиску решений глобальной проблемы в сфере здравоохранения, – лечения пациентов с множественными хроническими заболеваниями (коморбидностью), говорится в пресс-релизе компании.

Инициаторами этого мероприятия с участием ведущих мировых экспертов стал Международный альянс пациентских организаций (International Alliance of Patient Organizations, IAPO) и фармацевтическая компания Teva.

По мере старения населения в мире наблюдается рост количества людей, страдающих несколькими хроническими заболеваниями. Лечение таких пациентов становится все более сложным и дорогостоящим, что оказывает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения ввиду увеличения риска нежелательных взаимодействий лекарственных препаратов, снижения комплаентности (приверженности к лечению) и учащения случаев повторной госпитализации.

Эксперты отметили, что вероятность спровоцированной нежелательными явлениями предотвратимой госпитализации повышается на 1200% у пациентов с двумя заболеваниями и на 500% – у пациентов с одним заболеванием по сравнению с людьми, не страдающими хроническими патологиями. У людей с определенными хроническими заболеваниями более чем в три раза чаще развивается депрессия, что связано со снижением комплаентности.

Важным аспектом проблемы коморбидных состояний становится также сложное и малоизученное взаимодействие различных препаратов.

Teva берет на себя обязательство искать решения для пациентов с коморбидностью. Благодаря своему опыту и влиянию компания способна возглавить глобальные усилия по борьбе с множественными хроническими заболеваниями.

«Фармацевтический вестник»