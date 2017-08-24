ФНС: первым маркированным препаратом, проданным в розницу, стал «Омез»

Первая партия маркированных лекарственных препаратов поступила в продажу в некоторые аптеки, и первым маркированным препаратом, проданным в розницу, стал Омез, сообщили в Федеральной налоговой службе.

«Первая маркированная пачка лекарственного препарата продана в розницу. Совместная деятельность участников эксперимента по маркировке с Росздравнадзором, Минздравом России и ФНС России позволила замкнуть технологическую цепочку оборота препарата, начиная от производства и заканчивая его розничной продажей. Теперь производители маркируют каждую упаковку лекарства, нанося на нее двухмерный штриховой код (DataMatrix) с индивидуальным идентификационным номером. Затем сообщают в систему маркировки сведения о передаче данного лекарственного препарата в реализацию», – сообщила начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга Чепурина.

В ближайшее время любой покупатель сможет самостоятельно проверять легальность продаваемого лекарства. Для этого достаточно установить специальное приложение на смартфон или планшет, и с его помощью отсканировать QR-код на упаковке лекарства. Система автоматически выдаст всю информацию о товаре: название товара и производителя, подтверждение его легальности, срок годности, серию.

Также до конца года аналогичные устройства для сканирования и проверки лекарств появятся и в аптеках.

В системе маркировки лекарственных препаратов зарегистрировано 16 организаций, промаркировано более 268 тысяч единиц продукции следующих наименований: «Калетра», «Омез», «Найз», «Липримар», «Кеторол» и «Мелоксикам», сообщили в пресс-службе ФНС.

Эксперимент по маркеровке стартовал с февраля 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 62 от 24.01.2017 г.

Фото: nalog.ru

«Фармацевтический вестник»