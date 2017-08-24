Производителю спирта дали возможность работать, чтобы выполнить обязательства перед фармкомпаниями

Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил иск ОАО «Ариана-С» к Росалкогольрегулированию, которое ранее приняло решение о приостановлении действия лицензии предприятия на осуществление производства, хранения и поставок произведенного этилового спирта. Компания просила приостановить действие данного решения до вступления в силу соответствующего решения суда, поскольку приостановление действия лицензии обернется для предприятия значительным ущербом, также оно не сможет выполнить свои договорные обязательства по поставке этилового ректификованного спирта фармацевтическим предприятиям ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» и ОАО «Флора Кавказа».

Суд приостановил действие решения Росалкогольрегулирования, а также дал ОАО «Ариана-С» время до 11 сентября, чтобы представить доказательства подачи искового заявления по обжалованию упомянутого нормативного акта.

Компания ОАО «Ариана-С» расположена в Беслане. Работает с 2001 года.

«Фармацевтический вестник»