GlaxoSmithKline вступает в альянс с Alibaba для захвата китайского рынка вакцин против ВПЧ

Вакцина Cervarix компании GlaxoSmithKline уступает долю рынка препарату Gardasil компании Merck & Co. (за пределами США и Канады — MSD) в США и Европе, но первая надеется «набрать очки» в Китае, сообщает FiercePharma. С этой целью GSK сформировала альянс с китайским гигантом в сфере электронной коммерции Alibaba.

В рамках нового партнерства, выстроенного на платформе Ali Health компании Alibaba на базе мобильного приложения Taobao, пользователи получат доступ к образовательной информации о вирусе папилломы человека (ВПЧ) и раке шейки матки или консультациям врачей либо систем искусственного интеллекта с функцией взаимодействия в диалоговом режиме (smart bots).

Пользователи также получат возможность назначать время посещения медицинских центров для вакцинации препаратом Cervarix. Ожидается, что к концу текущего года платформа охватит 1 500 таких центров в более чем 100 крупнейших городах, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, говорится в пресс-релизе GSK.

До настоящего времени ситуация с бивалентной вакциной Cervarix была достаточно безрадостной. Ее продажи снизились на 26% до 118 млн фунтов стерлингов (151 млн долл.) в 2014 г., а в 2016 г. объем продаж составил лишь 81 млн долл., не говоря уже о выводе вакцины с рынка США в октябре прошлого года из-за очень низкого спроса. Китайский рынок может стать спасением для этого препарата. Вакцина была выведена на рынок Поднебесной после одобрения в июле 2016 г. как первая вакцина против ВПЧ в материковом Китае.

Вакцина Cervarix появилась на рынке первой, но ее основной конкурент – вакцина Gardasil компании Merck – вышла на рынок всего несколько месяцев спустя. Продажи препаратов Gardasil и Gardasil 9 демонстрируют устойчивый рост: с 1,74 млрд в 2014 г. до 2,17 млрд в 2016 г.

Merck ожидает, что в Китае, в рамках эксклюзивного дистрибьюторского соглашения с устойчивой местной компанией ZhiFei Biological Products, продажи Gardasil составят 166 млн в первый год после официального вывода на рынок и 216 млн и 268 млн долл. во второй и третий год, соответственно.

Cervarix защищает от двух типов инфекции ВПЧ, а Gardasil блокирует 4 типа инфекции, хотя два дополнительных типа ведут к возникновению остроконечных кондилом, а не рака шейки матки – показания, по которому применение обеих вакцин одобрено Управлением по контролю пищевых продуктов и медикаментов Китая (CFDA).

Однако, у GSK есть определенное ценовое преимущество. По оценкам, цена Cervarix примерно на 38% ниже прогнозируемой цены Gardasil, еще не выведенной на китайский рынок.

Преимуществом может также явиться то, что в Китае вакцина Cervarix в настоящее время одобрена для вакцинации лиц женского пола в возрасте от 9 до 25 лет, в то время как препарат Gardasil предназначен для женщин 20-45 лет. Большинство органов здравоохранения, включая Центр по профилактике и контролю заболеваемости США (CDC) и ВОЗ, рекомендуют проведение иммунизации против ВПЧ у подростков и молодежи.

Теперь, при поддержке Alibaba – платформы электронной коммерции с гигантским присутствием в Китае, GSK надеется сорвать большой куш. Профилактика рака шейки матки и соответствующая вакцинация – только первый шаг в партнерстве двух компаний. По сообщению GSK China, в ближайшем будущем сотрудничество охватит педиатрическую сферу; будут также расширены услуги вакцинации взрослого населения Китая.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»