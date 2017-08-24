Novartis начинает исследование рассеянного склероза с помощью смартфонов

Компания Novartis начала исследование по удаленному сбору данных с помощью смартфонов у пациентов с рассеянным склерозом (РС), сообщает PharmaTimes.

В процессе исследования elevateMS, инициированного для оценки доказательств, получаемых с помощью сенсоров смартфонов и из сообщений пациентов с РС, будут собраны данные задач по выполнению физической работы и поступающая с сенсоров информация о симптомах. Исследование разработано в партнерстве с компанией Sage Bionetworks.

Основная цель – лучше понять проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются пациенты с РС, и выявить потенциальные новые способы измерения эффективности лечения путем сбора данных в реальном времени.

В исследовании elevateMS используется мобильное приложение на платформе Apple ResearchKit platform, что позволяет пациентам участвовать в исследовании не в условиях больниц, а исследователям – собирать данные об участниках исследования в повседневной жизни.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»